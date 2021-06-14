Анджелина Джоли провела в доме экс-супруга несколько часов

Актриса удостоила Джонни Ли Миллера неожиданным длительным визитом, что спровоцировало слухи о том, что парочка может воссоединиться.

Джоли не смогла скрыть от вездесущих охотников за сенсационными кадрами свой визит к бывшему мужу. Она посетила дом в Нью-Йорке, где проживает Джонни Ли Миллер.

Актриса была одета в стильный брючный костюм, а в руках у звезды Голливда была бутылка дорого красного вина.

В гостях у Джонни актриса пробыла почти три часа. Из дома бывшего возлюбленного Джоли возвращалась уже без вина.

СМИ тут же вспомнили обстоятельства брачного союза Анджелины и Джонни. Звёзды познакомились на съемках фильма "Хакеры" в 1995 году.

Влюблённые вскоре поженились, однако их брак продлился менее четырёх лет.

Анджелина не могла простить себе разрыв с Джонни, называя развод с первым супругом "самой идиотской вещью, которую сделала за всю жизнь".

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