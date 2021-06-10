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"Много беспредела": Волочкова будет судиться с Большим театром

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анастасия Волочкова собирается подать в суд на Большой театр, так как руководство культурного учреждения намерено лишить её пенсии.

"Много беспредела": Волочкова будет судиться с Большим театром

На своей странице в Instagram артистка опубликовала видеообращение.

По словам Волочковой, в 2003 году её незаконно уволили из театра, подделав документы. Из-за этого Анастасия не может претендовать на положенные ей выплаты.

"Решила бороться за правду вновь. Вернее, защитить свою честь и достоинство перед беспределом, который творится в Большом театре", — заявляет балерина.

Кроме того, Анастасия утверждает, что за все годы работы в Большом театра ей не заплатили ни копейки денег. Однако Волочкова подчеркнула, что намерена бороться не за пенсию и деньги.

Артистка намерена привлечь внимание к проблеме и выступить защитницей всех тех, с кем якобы поступают несправедливо.

"Я так же буду защищать интересы артистов, с каждым из которых уже поступают нечестно, превратив их в марионеток. Я буду действовать по-волочковски!" — резюмировала звезда.

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Анастасия Волочкова суд с Большим Театром
Автор: Снежана Шахова
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