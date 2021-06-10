Пригожин повинился в том, что Бузова поёт во МХАТе.

Весть о том, что Ольга Бузова выйдет на сцену прославленного МХАТа и сыграет в постановке о молодом Сталине "Чудесный грузин", взбудоражила общественность. Иосиф Пригожин объяснил: в том, что звезда "Дома-2" будет задействована в спектакле знаменитого театра, есть и его вина.

Сомнения в том, что Бузова справится с драматической ролью, развеял художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков. Он уверен, что поющая ведущая будет очень органична в этом спектакле.

Иосиф Пригожин не стал молчать и повинился перед всеми.

"Друзья, простите меня! Это моя вина, что Бузова во МХАТе. Это я не смог перенести запланированные мероприятия Валерии для того, чтобы она могла принять предложение театра играть в этом спектакле", — объяснил продюсер в своём Instagram-аккаунте.

Музыкальный продюсер также опубликовал запись с пением Ольги Бузовой, отмечая, что шоу-бизнес покушается на культуру.

"Вообще все то, что сегодня происходит в индустрии, словами не описать. Вот уже и до театра докатилась эта разрушительная волна. Великие ушедшие актеры точно переворачиваются в гробу. Но Оля и вправду молодец! Ее уверенности и способности пробивать любые стены можно позавидовать, а вот политика легендарного театра вызывает много вопросов", — поделился свои мнением Пригожин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.