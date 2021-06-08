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Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова госпитализировали с COVID-19

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Новости о том, что звёзды друг за другом заболевают COVID-19, сотрясали СМИ в 2020 году. Зловредный вирус, однако, снова заявляет о себе, поражая как простых граждан, так и знаменитостей.

Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова госпитализировали с COVID-19

Как сообщает Telegram-канал Mash, заболевания стало проявляться у ведущего Первого канала последние три дня.

Борисов пытался справиться с недугом самостоятельно. Решение о наблюдении телеведущего в клинике было принято, так как у Дмитрия, по данным Telegram-канала, имеются хронические заболевания.

Звезды, переболевшие COVID-19, говорят о последствиях заболевания, которые проявляются в виде утомления, головной боли, тяжести при дыхании и апатии. На подобные проблемы жаловалась звезда ТВ Лера Кудрявцева.

Сергей Светлаков, которые тоже пережил коронавирусную инфекцию в прошлом году, отмечал, что его преследует усталость и депрессивность.

Ранее Pravda.Ru писала, что от коронавируса скончался звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандиский Петербург" 39-летний актёр Артём Анчуков.

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«Нам всем пора возвращаться к обычной, нормальной жизни». Дмитрий Борисов
Автор: Елена Былкина
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