Вышедшая в финал "Евровидения" Манижа призвала всех петь на русском языке

Певица, представляющая Россию на престижном музыкальном конкурсе Европы, вспомнила группу "Тату" и пообещала быть "немного безумнее" в финале "Евровидения-2021".

Певица Манижа Сангин успешно выступила на арене "Ахой" в Роттердаме 18 мая и была отобрана в финал музыкального состязания. Манижа исполнит композицию Russian Woman ("Русская женщина") в первой части финала, который пройдёт 22 мая.

"Сегодня вечером я целиком была собой. Я смеялась, мы были так счастливы быть на этой сцене. В финале я буду немного безумнее, чем сейчас, но я буду собой. Это помогает успеху. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой", — цитирует слова исполнительницы ТАСС.

Певица отметила, что многие отговаривали её петь на русском языке, однако "великий и могучий" русский язык всё же прозвучал с европейской сцены. Манижа напомнила, что восемнадцать лет назад группа "Тату" исполняла песню также на русском языке. Как оказалось, европейская публика благосклонно отнеслась к русскоязычному исполнению конкурсной песни.

"Люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с песней на русском языке. Восемнадцать лет назад "Тату" были на евровизионной сцене и пели по-русски. Так что я очень горда тем, что я российская женщина, которая поет по-русски", — отметила Манижа.

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