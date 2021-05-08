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Олешко перестал общаться с Кудрявцевой после её оскорбления

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лера Кудрявцева очень резко прокомментировала снимок артиста, на котором Олешко вручают диплом с благодарностью В. В. Путина.

Александр Олешко
Александр Олешко

Леру Кудрявцеву вынудили оскорбить Александра Олешко. Ведущая шоу "Секрет на миллион" стала гостьей YouTube-шоу "Comment Out".

Там Леру заставили в качестве одного из заданий написать очень негативный комментарий под снимком артиста.

В качестве альтернативного варианта Кудрявцевой предложили выпить воду из банки, в которой плавает золотая рыбка.

Толи брезгливость, толи боязнь повредить рыбке заставили Леру потроллить своего коллегу по шоу-бизнесу.

В качестве объекта для насмешки беспощадные комедианты выбрали снимок, на котором Олешко получает диплом с благодарностью от президента РФ Владимира Путина.

"Если сильно приблизить фотку на дипломе можно прочитать "Заслюнявый отсос второй степени", поздравляю", — написала Лера текст, который ей услужливо предложили ведущие жестокого шоу.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева

Кудрявцева понадеялась всё объяснить Олешко позже и извиниться, только вот артист не захотел слушать Леру. По словам телеведущей, Александр не отвечает на её звонки, не давая ей шанса всё объяснить.

Кудрявцева решила обратиться к коллеге письменно.

"Саня, прости меня, но жрать живую рыбку было выше моих сил. Можете помочь, друзья? Чтобы Саня меня простил? Блин, я расстроена", — написала звезда ТВ.

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Comment Out #32 / Лера Кудрявцева х Ганвест + Семейство Чикенкарьян #2
Автор: Елена Былкина
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