Лера Кудрявцева очень резко прокомментировала снимок артиста, на котором Олешко вручают диплом с благодарностью В. В. Путина.
Леру Кудрявцеву вынудили оскорбить Александра Олешко. Ведущая шоу "Секрет на миллион" стала гостьей YouTube-шоу "Comment Out".
Там Леру заставили в качестве одного из заданий написать очень негативный комментарий под снимком артиста.
В качестве альтернативного варианта Кудрявцевой предложили выпить воду из банки, в которой плавает золотая рыбка.
Толи брезгливость, толи боязнь повредить рыбке заставили Леру потроллить своего коллегу по шоу-бизнесу.
В качестве объекта для насмешки беспощадные комедианты выбрали снимок, на котором Олешко получает диплом с благодарностью от президента РФ Владимира Путина.
"Если сильно приблизить фотку на дипломе можно прочитать "Заслюнявый отсос второй степени", поздравляю", — написала Лера текст, который ей услужливо предложили ведущие жестокого шоу.
Кудрявцева понадеялась всё объяснить Олешко позже и извиниться, только вот артист не захотел слушать Леру. По словам телеведущей, Александр не отвечает на её звонки, не давая ей шанса всё объяснить.
Кудрявцева решила обратиться к коллеге письменно.
"Саня, прости меня, но жрать живую рыбку было выше моих сил. Можете помочь, друзья? Чтобы Саня меня простил? Блин, я расстроена", — написала звезда ТВ.
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