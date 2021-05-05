Официальный представитель Бузовой подтвердил её госпитализацию

Звезда "Дома-2" совершенно неожиданно для поклонников оказалась на операционном столе.

Слухи о том, что Ольга Бузова была вынуждена лечь в больницу и перенести операцию, оказались не фейком.

Мать Бузовой уклонилась от ответа, отказавшись комментировать состояние здоровья дочери журналистам.

На связь с прессой вышел PR-директор звезды, который объяснил, что Ольга действительно находится в медицинском учреждении.

"Ольга находится действительно в больнице. Операция уже проведена. Сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи", — цитирует слова представителя телеведущей "Комсомольская правда"

Пользователи Сети, которые пристально следят за жизнью поющей телеведущей, предположили, что Бузова решила избавиться от косточки на ноге, которая долгое время её мучила.

Ольга ранее жаловалась, что выпирающая косточка начала с новой силой её беспокоить после нагрузок на проекте "Ледниковый период".

"Прихожу домой, и боль такая, что мне хочется эту косточку просто оторвать. А после тренировки она еще больше выпирает и воспаляется до бордового цвета", — сетовала ранее Бузова.

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