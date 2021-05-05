Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Правозащитники вернули Навальному статус "узника совести"
Перенесшей операцию Бузовой запретили плакать в больнице
"Я это заработала!" Ольга Орлова ответила завидующим ей подписчикам
Почему камбала стала плоской
В Китае создали макароны, способные менять форму во время варки
Генсек ООН призвал не допустить холодной войны любой ценой
Чехия уволила чиновника, рассказавшего о планах закупить "Спутник V"
Кокорин снова не сыграет за "Фиорентину"
Шерон Стоун рассказала, что видела в момент клинической смерти

Официальный представитель Бузовой подтвердил её госпитализацию

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" совершенно неожиданно для поклонников оказалась на операционном столе.

Официальный представитель Бузовой подтвердил её госпитализацию

Слухи о том, что Ольга Бузова была вынуждена лечь в больницу и перенести операцию, оказались не фейком.

Мать Бузовой уклонилась от ответа, отказавшись комментировать состояние здоровья дочери журналистам.

На связь с прессой вышел PR-директор звезды, который объяснил, что Ольга действительно находится в медицинском учреждении.

"Ольга находится действительно в больнице. Операция уже проведена. Сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи", — цитирует слова представителя телеведущей "Комсомольская правда"

Пользователи Сети, которые пристально следят за жизнью поющей телеведущей, предположили, что Бузова решила избавиться от косточки на ноге, которая долгое время её мучила.

Ольга ранее жаловалась, что выпирающая косточка начала с новой силой её беспокоить после нагрузок на проекте "Ледниковый период".

"Прихожу домой, и боль такая, что мне хочется эту косточку просто оторвать. А после тренировки она еще больше выпирает и воспаляется до бордового цвета", — сетовала ранее Бузова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ольга Бузова - Привыкаю /official video/
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Основные правила пирсинга
Знак зодиака 8 мая: знаменитые Тельцы
Побочные эффекты от оральных контрацептивов
Воспаление легких: питание и диета при заболевании
Для чего организму нужен селен?
Ночная потливость может быть признаком опасных заболеваний
В Москве скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв
Хлорид кальция поможет избавиться сразу от нескольких проблем кожи лица
Грудные проблемы: сухость и раздражение
Правозащитники вернули Навальному статус "узника совести"
Популярное
Человек
Какой язык мира самый сложный?

Любимый вопрос изучающих иностранные языки: какой язык самый сложный в мире? Лингвисты считают, что однозначного ответа нет – все зависит от вашего родного языка и ряда других факторов. А вот нейрофизиологи готовы поспорить: по их мнению, наиболее трудны те языки, которые с трудом воспринимает даже мозг носителя. Например, китайский и арабский.

Какой язык мира самый сложный?
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Полезно знать
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Полезно знать
Мельница мифов: что означает SOS?
Акушерство и гинекология
Побочные эффекты от оральных контрацептивов
Соломон Соловьев Знак зодиака 8 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Коронавирус: Индия гибнет и тащит за собой мир Любовь Степушова Светлана Суворова (Бобырь) Горькая правда о войне — воспоминания ветеранов ВОВ Светлана Суворова (Бобырь)
Политика. Новости и аналитика
В немецком Focus объяснили, к чему Путин подводит Россию
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова, обливаясь слезами, рассказала о последствиях операции
Лена Миро поставила Бузовой неутешительный диагноз
Российский шоу-бизнес
Лена Миро поставила Бузовой неутешительный диагноз
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников