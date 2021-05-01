Дмитрий Быков вступился за Табакова после признания Прокловой

Писателя и литературоведа расстроило то, что на картину "Гори, гори, моя звезда", в которой Табаков снимался вместе с Прокловой, легла страшная тень.

Гори, гори, моя звезда cut

Елена Проклова рассказала о пережитом в детстве насилии.

Дмитрий Быков прокомментировал заявление заслуженной артистки РСФСР.

"Видите ли, когда она в форме намёка говорит о человеке, которого знали и любили миллионы, и не предоставляет никаких доказательств, эта ситуация, на мой взгляд, двусмысленная. Она создаёт повод для домыслов, клеветы, копания в грязном белье", — сказал Быков в программе "Один" на "Эхе Москвы".

Дмитрий Быков

Дмитрий Львович отметил, что студенты с глубоким почтением относились к маститому артисту и педагогу.

"К услугам Олега Павлович Табакова, в принципе, были самые красивые студентки России. Он был вождём, бесспорным авторитетом лучшей молодёжной театральной студии. Почему-то никто из тех студентов и студентов, которые выросли у него, не рассказывают о его домогательствах или о харассменте или о сексуальной эксплуатации, а говорят о том, что он растил их бережно. Сейчас им уже нечего бояться. Табаков умер, но почему-то они продолжают говорить о том, что он был гениальным педагогом и добрым другом", — отметил писатель.

Быков увидел недобросовестность в том, чтобы после смерти в форме намёка ничего не называя прямо, рассказывать о таких вещах, которые сейчас уже доказать невозможно.

"Я не одобряю этого, потому что мне кажется разбираться в таких ситуациях надо при жизни, как минимум. Да и потом очень многое зависит от говорящего. Я никого не осуждаю. Мне просто очень не хотелось бы, чтобы грязнилось имя чистого человека", — высказался Дмитрий Львович.

Быков предвидел, что его будут упрекать или в мужском шовинизме, или в преклонении перед авторитетами, или в желании очернить жертву.

"Если Елена Проклова была действительно жертвой домогательств, то это ужасно, а если все это рассказывается сорок лет спустя или пятьдесят, у меня возникает вопрос о смысле такого деяния и о степени доказательности этого", — отметил Быков.

Особенно писателя расстраивает то, что очерняется кинематографический шедевр.

"Конечно, мне очень не хочется, чтобы светлый прекрасный фильм "Гори, гори, моя звезда", абсолютный шедевр Митты, а Митта, кстати, жив и в здравом уме, обретал такой шлейф. Наше время грязнит всё. Подумайте о судьбе этой удивительной картины, на которую легла такая страшная тень", — заключил Быков.

Олег Табаков