Никита Михалков забыл речь, увидев седого Киркорова

Режиссёр запнулся, открывая 43-й Московский международный кинофестиваль, объяснив, что его сбила с толку седая шевелюра короля российской эстрады.

Никита Сергеевич остановил речь, произнося число "сорок третий". Кинодеятеля что-то сбило с мысли.

Как сообщает "Собеседник", Михалков признался, что его отвлёк необычный вид Филиппа Бедросовича.

"Я сейчас посмотрел на седого Филиппа Киркорова и чуть не сказал "сто сорок третий", — объяснил режиссёр своё замешательство.

Все привыкли видеть певца со жгуче-чёрными волосами. Новый образ исполнителя стал для многих гостей торжественного мероприятия неожиданностью.

Сам Киркоров ранее объяснял, что "природа берёт свое", поэтому он решил не прятать седину.

"Седина в голову, бес — в ребро... Природа берет свое, хочу быть ближе к ней. А первую седую прядь я себе сделал еще в 16 лет, спрейчиком подкрасил. А теперь считаю, что надо взрослеть солидно", — цитировал слова Киркорова "СтарХит".

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