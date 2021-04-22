Бэк-вокалист Манижи незадолго до "Евровидения" угодил в реанимацию

Исполнительница активно готовится к выступлению на престижном песенном конкурсе Европы с песней Russian Woman.

Певица Манижа Сангин рассказала что её бэк-вокалист Артемий оказался в реанимации.

Неприятность с исполнителем случилась ровно за месяц до Евровидения-2021.

"Талантливейший вокалист, с которым я работаю не первый год, которого обожаю и ценю очень. Несколько дней наш любимый Тёма был в реанимации. Для всей нашей команды это большой удар. Врачи стабилизировали его состояние, и пару часов назад перевели в общую терапию", — рассказала артистка в своё Instagram-аккаунте.

Манижа не теряет надежды, что молодой человек поправится, и они вместе выйдут на европейскую сцену.

"Я хочу, чтобы Тёма увидел, почувствовал нашу поддержку. Она точно придаст ему сил и поможет восстановлению. Давайте оставим ему под этим постом побольше добрых слов", — обратилась к поклонникам певица.

Коллеги Манижи дружно стали желать певцу выздоровления.

"Малыш! Мы с тобой! Талантливый и сильный!!! Отправляю своё тепло!" — написала певица IOWA. "Пусть скорей идёт на поправку", — отметила Екатерина Варнава.

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