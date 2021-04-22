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Беременная Горбань исполнила танец обнажённой — видео

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Откровенное видео звезды сериала "Кухня" вызвало бурную реакцию у поклонников артистки.

Мария Горбань и её беременная фотосессия 22 04 21

Мария Горбань скоро станет мамой во второй раз. Она не скрывает своего интересного положения и щедро делится с подписчиками в Instagram "беременным" контентом.

Живот актрисы уже весьма объёмный. Горбань поспешила запечатлеть радостные моменты будущего материнства. Мария показала не только живот, но и оголила другие части тела.

Знаменитость станцевала во время съёмки обнаженной по пояс.

"Главная составляющая внутренней и внешней красоты — это любовь", — написала под видео актриса, из одежды на которой были лишь джинсовые брюки.

Подписчиков впечатлил танец артистки.

"Шикарная женщина!";

"Когда вырастет твой ребёнок, он будет это видеть. И что он подумает?;

"Всегда считала, что такие фото — это очень личное", — комментировали пост фолловеры.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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