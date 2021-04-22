Беременная Горбань исполнила танец обнажённой — видео

Откровенное видео звезды сериала "Кухня" вызвало бурную реакцию у поклонников артистки.

Мария Горбань и её беременная фотосессия 22 04 21

Мария Горбань скоро станет мамой во второй раз. Она не скрывает своего интересного положения и щедро делится с подписчиками в Instagram "беременным" контентом.

Живот актрисы уже весьма объёмный. Горбань поспешила запечатлеть радостные моменты будущего материнства. Мария показала не только живот, но и оголила другие части тела.

Знаменитость станцевала во время съёмки обнаженной по пояс.

"Главная составляющая внутренней и внешней красоты — это любовь", — написала под видео актриса, из одежды на которой были лишь джинсовые брюки.

Подписчиков впечатлил танец артистки.

"Шикарная женщина!"; "Когда вырастет твой ребёнок, он будет это видеть. И что он подумает?; "Всегда считала, что такие фото — это очень личное", — комментировали пост фолловеры.