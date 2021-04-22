Лоза признался, что сильно недолюбливает Бари Алибасова

Автор и исполнитель хита "Плот" объяснил, что сотрудничество с продюсером группы "На-На" оставило неприятные воспоминания.

Юрий Лоза рассказал историю, которая произошла в 1977 году. Тогда молодой исполнитель, работающий в ансамбле "Интеграл", которым руководил Бари Алибасов, показал ему свою песню "Плот".

Продюсера сочинение Лозы не впечатлило. Алибасов раскритиковал песню. Благодаря этому эпизоду хит остался у Юрия Эдуардовича и принёс ему всенародную любовь и славу.

"Мне повезло, что Алибасов тупой в музыке и ничего в ней не понимает. Если бы понимал, то песню "Плот", которая была ему предложена в 1982 году, не отверг, — объяснил музыкант в YouTube-программе "В гостях у Гордона".

Лоза вспомнил, что все артисты, выступающие в ансамбле "Интеграл", считали Бари Алибасова настоящим "упырём", радуясь тому, что освободились от неприятного сотрудничества с ним.

Юрий Лоза очень трепетно относится к своему музыкальному детищу под названием "Плот".

Артист даже намеревался судиться с певицей Алиной Виардо и Первым каналом за то, что в эфире ТВ прозвучал кавер его бессмертного хита. Особенно возмутило певца и композитора то, что руководство федерального канала не спросило у него разрешения на исполнение композиции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.