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Вахтанг Кикабидзе пожаловался на финансовые проблемы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Советский и грузинский актёр объяснил, как ему живётся без гастролей на постосоветском пространстве.

Вахтанг Кикабидзе пожаловался на финансовые проблемы

Вахтанг Кикабидзе объяснил, что в связи с пандемией почти год не выходит на сцену, равно как и другие грузинские артисты.

"Об артистах все забыли, нас как будто не существует. А я думаю, что от культуры идет всё: и нефть, и книга, и поэзия, и театр, и кино. Артисты — лицо своей страны, если хотите", — объяснил артист в интервью "Собеседнику".

По словам знаменитого актёра, его материальное положение заметно ухудшилось за время вынужденной безработицы.

Кикабидзе рассказал, что до пандемии коронавируса гастролировал не только в Грузии, но и на Украине, в Казахстане, Азербайджане и Армении.

В страны бывшего Советского Союза артист приезжает с программой на русском языке.

По словам Кикабидзе, его часто зовут в Россию, хоть он и не был в РФ с 2008 года. Актёр заявил, что очень любит русский народ, так как делает различие между людьми и властью.

"Народ и власть, Кремль — совершенно разные вещи. Никто у народа не спрашивает мнения или совета, к сожалению, ни у вас, ни у нас", — посетовал артист.

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Вахтанг Кикабидзе - Мои года
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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