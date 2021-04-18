Кто прислал Пугачёвой самый огромный букет цветов на день рождения?

Примадонна после празднования своего дня рождения просто утопает в цветах. Один из букетов особенно заинтересовал Максима Галкина. Юморист признал, что его букет не идёт ни в какое сравнение с тем цветочным чудом, от которого все в его семье обомлели.

В замке звёздной четы царит сказочное благоухание. Супруги не устают восхищаться букетами, которыми одарили Аллу Борисовну в 72-й день рождения.

Максим Галкин не удержался от соблазна продемонстрировать цветочную красоту подписчикам. Юморист выбрал среди всего многообразия красивых цветочных букетов настоящего букетного короля.

Конкурс на самый поразительный букет выиграла необъёмная охапка небольших разноцветных роз.

"Боже, какая красота! Вы посмотрите. Это невероятно! Это невозможно! Нет, ну вы посмотрите!" — восхищался Галкин на видео в сторис Instagram.

Галкин раскрыл тайну и рассекретил отправителя королевского букета. Им оказалась Светлана Лобода.

"Это прислала Света Лобода. Светочка, спасибо тебе за эту красоту от нас с Аллой!" — объяснил супруг Примадонны.

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