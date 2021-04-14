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Тодоренко разозлила подписчиков своим опросом для толстосумов

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала, что она страшно далека от народа. Звезда ТВ и интернета решила спросить у своей аудитории об их курортных предпочтениях. Телеведущая опубликовала в своём Instagram опросник, в котором интересуется, какой курорт фолловеры выберут для отдыха — Мальдивы, Кипр или Бали.

Тодоренко разозлила подписчиков своим опросом для толстосумов

"Куда полетим? 1. Мальдивы 2. Кипр 3. Бали. Я давно не была на Кипре, и очень захотелось покатить туда. А ваш выбор какой?" — спросила Тодоренко у подписчиков.

Интернет-пользователи отреагировали на опрос с предсказуемым сарказмом.

"На дачу, копать огород";

"А у нас денег нет, хорошо если летом на Абхазию наскребём";

"А у нас нет такой возможности";

"У многих нет возможности хоть куда нибудь поехать. Хоть немного ближе к обычным людям надо быть. Хоть иногда в аскезе находиться, хотя бы в пандемию";

"Мы полетим кукухой-весело и с ветерком, ну и на новую работу, конечно-круто отдохнём", — поиронизировали подписчики под постом Тодоренко.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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