Бузова с Киркоровым вместе вышли в свет после ссоры

Звезда "Дома-2" вела себя на церемонии вручения премии "Жара" так, будто король российской эстрады её предал, однако друзья сумели преодолеть разногласия и снова появились вместе на публике.

Поющая ведущая назвала совместную вылазку с Филиппом Киркоровым "семейным походом".

Поклонникам заезды ТВ и интернета казалось, что Филипп Бедросович надолго потерял расположение своей "Бузяндры" из-за того, что вместе с Ксенией Собчак шутил над её расставанием с Давидом Манукяном.

Фолловеры даже заметили, что Ольга удалила Киркорова из числа подписчиков в Instagram, однако размолвка длилась недолго.

Звезда "Дома-2" вместе с певцом и его детьми посетила премьеру мультфильма "100% Волк".

Видео с Ольгой Бузовой разместил Киркоров в своём Instagram-аккаунте.

На кадрах наблюдается полная идиллия. Ольга радостно утопает в объятиях Филиппа и прижимает к себе Мартина и Аллу-Викторию.

"Очень круто, на самом деле, окунуться в такую атмосферу и немного побыть детьми", — сказала Бузова.

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