Валерия показала, как моет голову дедовским способом

Певица Валерия опубликовала в Instagram видео, на котором готовится к важному светскому мероприятию.

Чтобы пройти по красной дорожке во всей красе, исполнительница помыла голову. Правда пришлось ей это делать так, как делали наши бабушки. Коммунальные катаклизмы касаются не только простых граждан, но и звёзд.

Валерия поливала себе на голову воду из ковшика, склонившись над ванной.

"Сегодня на Красной дорожке Zhara Awards несколько раз задавали вопрос, как долго я готовилась к мероприятию. Могу сказать, что дольше обычного — внезапно в процессе сборов отключилась холодная вода. Оказывается, произошло это во всем районе — вышел из строя какой-то там насос. Пришлось прибегнуть к старинному способу "мытьё головы из ковшика". Нас голыми руками не возьмёшь. Марии, моему магу и волшебнику красоты, сегодня необходимо было работать особенно быстро", — написала Валерия в микроблоге.

Подписчики оценили неприхотливость в быту исполнительницы.

"Валерия, зато такая ситуация показывает, насколько Вы земной человек, а не зазвездившийся артист!" — похвалили певицу поклонники.

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