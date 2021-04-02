Светлана Лобода перенесла концерт в Барвихе из-за коронавируса

О своём заболевании Светлана Лобода узнала 1 апреля, когда пришёл результат теста на COVID-19. Исполнительница была вынуждена отложить предстоящий концерт в престижном концертном зале в Барвихе.

Певица надеется, что через две недели уже оправится от болезни и сможет выйти на сцену. Концерт назначен на 16 апреля.

"К сожалению, вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших", — написала Светлана на своей странице в Instagram.

Представительница селебрити объяснила, что почувствовала недомогание и признаки простудного заболевания ещё пять дней назад.

Ранее заболел коронавирусом Иван Ургант, который ведёт своё вечернее шоу из дома, используя особенный дресс-код в стиле Lockdown.

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