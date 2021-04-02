Подписчики раскритиковали Ивана Урганта за неуместный образ

У Ивана Урганта недавно диагностировали коронавирус. От съёмок в студии шоумена отстранили, отправив на самоизоляцию.

Ответственный телеведущий решил, что не бросит вести своё шоу. Он каждый вечер выходит на связь со студией, продолжая вести передачу из загородного дома, где он сидит на карантине.

Ивана Урганта всегда отличали элегантные образы. Ведущего привыкли видеть в рубашке, пиджаке и галстуке.

Даже дистанционно шоумен следует своим принципам, однако не до конца. Когда ведущего показывают по пояс, он не утруждает себя надевать брюки, оставаясь в семейных трусах.

Он раскрыл свою тайну, представ в наряде служащего "на удалёнке". Сверху у него — рубашка и галстук, а внизу семейные трусы.

"Так и снимаем", — написал Ургант под фото.

Подписчики оценили юмор Ивана. Покоробили аудиторию только неуместные белые носки, которые показались фолловерам лишними.

"Не понял, зачем тогда носки", — написали интернет-пользователи под снимком. "Зато галстук под цвет трусов", — пошутили сетевые остряки. "Стандартный outfit на удаленке", — отметили фолловеры.