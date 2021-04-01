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Корчевников вспомнил о последнем желании Андрея Мягкова

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Очередным собеседником Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" стал актёр Олег Шкловский. Во время съёмки передачи гость студии продемонстрировал портрет, который ему когда-то подарил Андрей Мягков.

Корчевников вспомнил о последнем желании Андрея Мягкова

Этот момент навёл Корчевникова на воспоминания. Телеведущий вспомнил свой давний разговор со звездой фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", когда Мягков поведал о несбывшемся желании.

"Я помню, ему было уже около шестидесяти лет. Мы вместе отдыхали на море. Я с мамой, а он с Анастасией Валентиновной, с женой. И он говорил: "Я не могу больше быть в этой актёрской профессии. Я хочу из неё уйти". Он этого шага так и не сделал", — сказал Борис Корчевников.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков ушёл из жизни 18 февраля 2021 года в 82 года. Сообщалось, что причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

Артиста, который снялся в более чем в пятидесяти картинах, похоронили на Троекуровском кладбище столицы.

Особенную любовь зрителей Андрей Васильевич снискал за роли Жени Лукашина из "Иронии судьбы" и товарища Новосельцева из "Служебного романа".

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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