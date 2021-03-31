Свидетелями травмирования телеведущей стала многомиллионная зрительская аудитория.
Екатерина Стриженова отошла от наркоза и поспешила успокоить поклонников.
Ведущую Первого канала увезли в больницу прямо со съёмочной площадки передачи "Время покажет".
Звезда ТВ оступилась во время прямого эфира шоу, неудачно упала и серьёзно повредила руку.
53-летняя артистка записала видеообращение, в котором рассказала о своём состоянии.
"Хочу сказать, что я живая, отходила после наркоза. Очень много людей звонит, пишет. Просто физически не могу всем ответить, но спасибо, что вы беспокоитесь. Вчера я упала в нашей студии. Просто оступилась — у нас там подиум, и улетела, ударилась сильно.
Основной удар пришёлся на руку, и она сильно распухла прямо на глазах. Голова закружилась от боли. Наши ребята не растерялись. Они привели врачей из "скорой", которая дежурила возле "Останкино" для какой-то другой программы", — поделилась Екатерина Стриженова в Instagram.
Непосредственные свидетели падения проконсультировались также с Еленой Малышевой. Именно она настояла на госпитализации Екатерины, рука которой опухала на глазах.
"Мы позвонили Елене Малышевой, и она сказала: «Надо ехать в Боткинскую больницу. И скорая повезла меня в Боткинскую. Рентген показал, что перелом сложный, нестандартный, со смещением, с осколками. И врач сказал, что надо делать операцию, ставить пластинку»", — объяснила телеведущая.
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