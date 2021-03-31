Свидетелями травмирования телеведущей стала многомиллионная зрительская аудитория.

Екатерина Стриженова отошла от наркоза и поспешила успокоить поклонников.

Ведущую Первого канала увезли в больницу прямо со съёмочной площадки передачи "Время покажет".

Звезда ТВ оступилась во время прямого эфира шоу, неудачно упала и серьёзно повредила руку.

53-летняя артистка записала видеообращение, в котором рассказала о своём состоянии.

"Хочу сказать, что я живая, отходила после наркоза. Очень много людей звонит, пишет. Просто физически не могу всем ответить, но спасибо, что вы беспокоитесь. Вчера я упала в нашей студии. Просто оступилась — у нас там подиум, и улетела, ударилась сильно.

Основной удар пришёлся на руку, и она сильно распухла прямо на глазах. Голова закружилась от боли. Наши ребята не растерялись. Они привели врачей из "скорой", которая дежурила возле "Останкино" для какой-то другой программы", — поделилась Екатерина Стриженова в Instagram.