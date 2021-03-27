Щербакова недовольна своим выступлением, но рада, что взяла золото

Чемпионка по фигурному катанию поделилась своими эмоциями после победы.

Выступление на чемпионате мира по фигурному катанию было для России в этом году поистине триумфальным: пьедестал первенства заняли представители РФ.

Анна Щербакова, которая отличается перфекционизмом, критично относится к своему выступлению на льду.

"Я недовольна своим выступлением в произвольной программе, но я так счастлива выиграть золото! Это была моя цель. Это была борьба, все шло очень сложно, я боролась за каждый элемент, чтобы не потерять баллы. Я думала только о соревнованиях. Хочу поблагодарить тренеров, это была очень сложная подготовка, спасибо им огромное. Спасибо моим родителям, их тут не было, но они поддерживали меня", — цитирует слова Щербаковой "СтарХит".

Анна, как истинная спортсменка, уже смотрит в будущее.

"Думаю, что чемпионат мира — очень важное соревнование, которое не связано никак с Олимпиадой. Это отдельная ступень, для меня честь здесь выиграть, и это никак не должно отразиться на следующем сезоне. В следующем сезоне нужно работать заново", — заметила фигуристка.