Актриса нечасто балует подписчиков новым контентом в Instagram, но этот раз прислала весточку с тропического курорта.
Сейчас Мария Порошина отдыхает в райском уголке планеты. Море, солнце и пляж очень хорошо отразились на внешности 47-летней артистки.
Мария опубликовала в своём микроблоге серию снимков, на которых она запечатлена на морском побережье.
Экс-супруга Гоши Куценко сделала селфи со смуглокожим ребёнком, показала красоту лазурных волн на фоне заката, а также разместила своё фото в профиль, на котором она чем-то напоминает принцессу Диану.
"Пусть всегда будет Солнце", — написала артистка под фото.
Для подписчиков пляжный привет от любимой актрисы был настоящим подарком. Поклонники осыпали её комплиментами и пожелали хорошего отдыха.
"Красотка в купальнике!";
"Хорошенькая";
"Отличного вам отдыха";
"Удачи во всём", — пишут фолловеры в комментариях.
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