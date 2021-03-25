Помолодевшая Мария Порошина опубликовала снимок в купальнике

Актриса нечасто балует подписчиков новым контентом в Instagram, но этот раз прислала весточку с тропического курорта.

Сейчас Мария Порошина отдыхает в райском уголке планеты. Море, солнце и пляж очень хорошо отразились на внешности 47-летней артистки.

Мария опубликовала в своём микроблоге серию снимков, на которых она запечатлена на морском побережье.

Экс-супруга Гоши Куценко сделала селфи со смуглокожим ребёнком, показала красоту лазурных волн на фоне заката, а также разместила своё фото в профиль, на котором она чем-то напоминает принцессу Диану.

"Пусть всегда будет Солнце", — написала артистка под фото.

Для подписчиков пляжный привет от любимой актрисы был настоящим подарком. Поклонники осыпали её комплиментами и пожелали хорошего отдыха.

"Красотка в купальнике!"; "Хорошенькая"; "Отличного вам отдыха"; "Удачи во всём", — пишут фолловеры в комментариях.