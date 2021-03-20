Гюльчатай из культовой советской картины стала уборщицей

Роль в любимой картине российских космонавтов "Белое солнце пустыни" была певой и последней работой в кино Татьяны Федотовой.

Фильм режиссера Владимира Мотыля о товарище Сухове, который охранял женщин из гарема головореза Абдуллы в годы Гражданской войны, является жемчужиной советского кинематографа.

Цитаты из фильма давно ушли в народ.

Особенно зрители любят повторять знаменитую фразу из фильма, который смотрят космонавты перед полётом в космос.

"Гюльчатай, открой личико" — это выражение стало по-настоящему крылатым.

Актрису, сыгравшую младшую жену бандита пустыни, зовут Татьяна Федотова. В момент съёмок картины студентке хореографического училища имени Вагановой едва исполнилось 16 лет. Её взяли на роль, так как она очень была похожа на выбывшую из проекта Татьяну Денисову.

Но после премьеры фильма Федотова решила посвятить свою жизнь хореографии.

О своём решении актриса одной роли не жалеет. По данным ФАН, сейчас ей пришлось устроиться работать уборщицей в музей.