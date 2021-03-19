Актёр, приехавший на родину из Канады, получил приглашение на съёмки сразу в нескольких проектах.
Алексей Серебряков, переселившийся в Северную Америку, ранее пренебрежительно отзывался о родной стране и людях, проживающих в РФ. Он отмечал, что в России сложилась неблагоприятная социальная обстановка. Серебряков жаловался на рост агрессии и нетерпимости, а также на правовые проблемы.
Артист не получал канадского гражданства. Выбор для переезда пал на Канаду, так как, по словам актёра, гражданство этой страны есть у его супруги.
Тем не менее, с Россией его связывает творчество, поэтому он снова прибыл на родину. Своё возвращение он прокомментировал тем, что покидал страну для того, чтобы дать образование детям.
Как сообщает "Комсомольская правда", Серебряков оказался в России очень востребован. Он уже снялся в нескольких фильмах и продолжает активно работать в кино.
Скоро публика сможет оценить боевик "Никто" с участием Серебрякова. В конце весны на экраны выйдет фильм "Иваново счастье".
Актёр снимается в семейной сказке "Красная шапочка. Тайна последнего Волкобоя" и триллере "Бешенство".
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