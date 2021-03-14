Адвокат Владимира Фриске Виктор Швец напомнил, что телеведущий должен бывшему тестю крупную сумму денег, согласно решению суда.
Дмитрий Шепелев не торопится выплачивать отцу своей покойной гражданской супруги денежные средства.
Несмотря на то, что суд постановил выплатить Владимиру Фриске семь миллионов рублей, Шепелев не согласен с данным решением.
"По решению суда треть солидарного долга, то есть семь миллионов рублей, Шепелев должен вернуть Владимиру Борисовичу", — заявил адвокат семьи.
Речь идёт о деньгах, которые были собраны на лечение Жанны Фриске, а затем исчезли со счёта.
21 миллион рублей "Русфонд" потребовал вернуть. Весь долг был распределён среди ближайших родственников умершей певицы.
Шепелев должен выплатить деньги, так как является официальным представителем сына Жанны Платона.
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