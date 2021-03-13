Панин заявил, что без сожаления откажется от российского гражданства

Скандальный артист в очередной раз высказал свое пренебрежение родине.

Алексей Панин объяснил, что не дорожит российским гражданством, однако не отказывается от него, потому что никакая друга страна Европы не спешит делать его гражданином своего государства.

Звезда фильма "Жмурки" отметил, что после смерти матери его уже ничего не держит в России. Сейчас Панин проживает с 13-летне дочерью Нюсей в испанском городе Торревьеха.

"Я бы с удовольствием отказался от гражданства, если бы мне кто-то дал другое. Пока ни Испания, ни другие государства не горят желанием выдать мне гражданство. Так что я имею вид на жительство", — рассказал актёр в программе "Культурный код".

В Россию Панин приезжает только, чтобы заработать денег или насладиться зимними забавами.

"Я не хочу ехать в Россию. Я хочу приехать в Россию в баньку зимой, в прорубь попрыгать. Я хочу приехать в Россию сняться в кино, когда пригласят. Были съемки, я прилетал, с удовольствием провел пять дней. Поснимался, вернулся обратно. Я не могу сказать, что я так страдаю без России", — объяснил Панин.