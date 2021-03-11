Как сообщает Telegram-канал Mash, рейс авиакомпании S7 пришлось отложить из-за неадекватного поведения пьяной пассажирки.
Оказалось, что проблемы сотрудникам авиакомпании устроила бывшая участница телестройки Элен (Алёна) Каминская, которая появилась на борту с бутылкой пива.
Девушка отошла от вчерашнего кутежа, проснувшись в отеле.
"А все почему? Потому что Алёна решила вчера *** (накричать) на стюардессу", — объяснила Каминская на видео, которое опубликовало издание.
Telegram-канал продемонстрировал ещё один ролик, на котором Каминская кричит на стюардессу матом.
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