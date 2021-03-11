Бывшая звезда "Дома-2" устроила дебош в самолёте

Как сообщает Telegram-канал Mash, рейс авиакомпании S7 пришлось отложить из-за неадекватного поведения пьяной пассажирки.

Оказалось, что проблемы сотрудникам авиакомпании устроила бывшая участница телестройки Элен (Алёна) Каминская, которая появилась на борту с бутылкой пива.

Девушка отошла от вчерашнего кутежа, проснувшись в отеле.

"А все почему? Потому что Алёна решила вчера *** (накричать) на стюардессу", — объяснила Каминская на видео, которое опубликовало издание.

Telegram-канал продемонстрировал ещё один ролик, на котором Каминская кричит на стюардессу матом.