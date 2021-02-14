Ксения Собчак опубликовала своё детское интервью

Журналистка с самого нежного возраста отличалась красноречием.

Ксения Собчак в сторис Instagram под хештегом "окно в прошлое" опубликовала фрагмент видео.

На кадрах златокудрая девочка-подросток рассказывает какую-то историю на камеру.

В очаровательном ребёнке можно узнать Ксению Анатольевну. Её выдает особая манера речи, тембр голоса и интонация.

Девочка рассказывала историю о том, как они с родителями летели в самолёте в другую страну. В полёте её внимание привлёк попутчик. Чем именно закончилась история неизвестно, потому что рассказ оборвался.