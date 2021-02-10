Мария Киселёва высмеяла Stand Up комиков в передаче "Слабое звено"

Гостями интеллектуального шоу стали люди, которые сами привыкли острить над людьми.

Участники шоу Stand Up почувствовали на собственной шкуре, каково это быть мишенью для беспощадной иронии.

Юмористы подвергли себя непростому интеллектуальному испытанию, пытаясь ответить на каверзные вопросы в программе "Слабое звено".

Каждый промах участников команды по обыкновению подвергался острой критике со стороны ведущей передачи Марии Киселёвой.

"Блестяще! Две тысячи в банке! В этом раунде вы рассмешили абсолютно всех своими знаниями", — испепеляла своими замечаниями строгая ведущая.

Больше всех досталось Ване Усовичу, который пытался реабилитироваться в своей родной стихии — в юморе. Комик рассказал забавную историю из жизни, которая, однако, показалась Киселёвой не смешной.