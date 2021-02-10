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Наталья Штурм назвала виновника смерти Валентины Легкоступовой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Артистка назвала свадьбу певицы с Юрием Фирсовым скоропалительной.

Наталья Штурм назвала виновника смерти Валентины Легкоступовой

Наталья Штурм уверена, что на третьем муже Валентины Легкоступовой лежит вина в её смерти. Актриса объяснила, что никогда не видела Легкоступову в состоянии алкогольного опьянения.

Штурм сообщила, что брак с Фирсовым был выгоден певице, карьера которой пошла на спад. Уверена она и в том, что Фирсову льстил брак со звездой.

"Поклонник — это мировоззрение, суть его характера. Он воспринимает звезду как награду себе. Он не мог адекватно оценивать жизнь с ней", — рассказала Наталья в интервью "Пятому каналу".

Артистка упрекает Фирсова в том, что он вовремя не оказал жене поддержку и не вызвал скорую помощь.

"То, что он ее не бил, я допускаю. Она бухала с ним, как он сказал, энное количество недель. В этом его вина — прямая и косвенная", — выразила своё мнение артистка.

Штурм не верит, что на эту историю когда-либо прольётся свет.

"Это "висяк", они были вдвоем. Что произошло? Можно говорить что угодно", — заключает Штурм.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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