Артистка назвала свадьбу певицы с Юрием Фирсовым скоропалительной.
Наталья Штурм уверена, что на третьем муже Валентины Легкоступовой лежит вина в её смерти. Актриса объяснила, что никогда не видела Легкоступову в состоянии алкогольного опьянения.
Штурм сообщила, что брак с Фирсовым был выгоден певице, карьера которой пошла на спад. Уверена она и в том, что Фирсову льстил брак со звездой.
"Поклонник — это мировоззрение, суть его характера. Он воспринимает звезду как награду себе. Он не мог адекватно оценивать жизнь с ней", — рассказала Наталья в интервью "Пятому каналу".
Артистка упрекает Фирсова в том, что он вовремя не оказал жене поддержку и не вызвал скорую помощь.
"То, что он ее не бил, я допускаю. Она бухала с ним, как он сказал, энное количество недель. В этом его вина — прямая и косвенная", — выразила своё мнение артистка.
Штурм не верит, что на эту историю когда-либо прольётся свет.
"Это "висяк", они были вдвоем. Что произошло? Можно говорить что угодно", — заключает Штурм.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.