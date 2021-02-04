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Бородина объяснила свой пост о людях с зарплатой в 20 тысяч рублей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-ведущая "Дома-2" уверила, что её поняли неправильно.

Бородина объяснила свой пост о людях с зарплатой в 20 тысяч рублей

Ксения Бородина поспешила оправдаться за свой пост в Instagram, в котором она рекомендовала людям с низким уровнем дохода менять свою жизнь к лучшему, а не изливать свою ненависть на тех, кто сумел лучше устроиться в этой жизни.

Это обращение к подписчикам навлекло на ведущую гнев общественности. Многие восприняли её высказывание как камень в огород подавляющей доли россиян, которые в силу экономических причин вынуждены выживать на мизерные зарплаты.

Бородина разъяснила, что именно она имела ввиду, когда просила россиян не жаловаться на жизнь.

"Началось все с того, что, когда я сидела в ресторане со своим мужем, какая-то баба написала мне, что я тварь, потому что я зажралась. А у нее зарплата 20 тысяч. И когда я выставила это у себя в сторис, очень много на нее людей среагировало, и среагировало достаточно правильно. Все сказали, что этот человек неадекватный и ненормальный. Никто не виноват, что у нее зарплата 20 тысяч", — написала Бородина.

Звезда экрана написала, что честно зарабатывает свои деньги и добросовестно платит налоги.

"Я не обвинила людей, которые зарабатывают 20 тысяч, что они дураки. А я сказала: "Не пишите мне, если вы зарабатываете 20 тысяч и не выливайте свой гнев на меня. Потому что я в этом не виновата". Это лично ваш выбор", — уточнила свою точку зрения Бородина.

 

Автор: Елена Былкина
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