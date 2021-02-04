Иван Ургант утопил транспорт команды "КАМАЗ-мастер"

Съёмки вечернего шоу закончились неприятностями.

В гости на шоу "Вечерний Ургант" пришли ребята из команды "КАМАЗ-мастер" — руководитель группы Эдуард Николаев, победители "Дакар" Дмитрий Сотников и Владимир Чагин.

Иван Ургант, вдохновлённый примером отважных лихачей, рискнул испытать свои силы в экстремальном вождении. Первый опыт пилотирования оказался для шоумена не вполне удачным.

Его крутые виражи привели к тому, что транспортное средство оказалось в Останкинском пруду.

"Ну… Какие-то деньги я отдам. Работаем, ребята!" — объяснил Ургант после своего фиаско.

Команда "КАМАЗ-мастер" состоит из опытных спортсменов, среди которых — обладатели Кубка мира, мастера спорта международного класса и заслуженные мастера спорта России.