Съёмки вечернего шоу закончились неприятностями.
В гости на шоу "Вечерний Ургант" пришли ребята из команды "КАМАЗ-мастер" — руководитель группы Эдуард Николаев, победители "Дакар" Дмитрий Сотников и Владимир Чагин.
Иван Ургант, вдохновлённый примером отважных лихачей, рискнул испытать свои силы в экстремальном вождении. Первый опыт пилотирования оказался для шоумена не вполне удачным.
Его крутые виражи привели к тому, что транспортное средство оказалось в Останкинском пруду.
"Ну… Какие-то деньги я отдам. Работаем, ребята!" — объяснил Ургант после своего фиаско.
Команда "КАМАЗ-мастер" состоит из опытных спортсменов, среди которых — обладатели Кубка мира, мастера спорта международного класса и заслуженные мастера спорта России.
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