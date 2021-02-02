Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон ответил на обвинения в насилии, назвав их "ужасным искажением реальности".

Ранее актриса Эван Рэйчел Вуд заявила, что Мэнсон годами издевался над ней. К её обвинениям присоединились ещё несколько женщин.

"Очевидно, что мое искусство и моя жизнь долгое время притягивали споры, но эти недавние заявления обо мне — это ужасное искажение реальности. Мои интимные отношения всегда были по согласию с близкими по духу партнерами. Независимо от того, как и почему другие теперь предпочитают искажать прошлое, это правда", — написал музыкант в Instagram.