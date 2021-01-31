Внешность Алисы Казьминой изуродовал аутоимунный некроз.
Изменения во внешности бывшей жены футболиста Андрея Аршавина заставили женщину рассказать о своём тяжёлом недуге.
Алиса Казьмина опровергла информацию о неудачной пластической операции. Журналистка ранее объяснила, что её лицо пострадало в результате болезни, провоцирующей омертвение клеточно-тканевых структур.
Женщина пережила несколько операций, после которых её лицо деформировалось.
"После насыщенного дня, где самым важным была моя встреча с доктором, с которым нам предстоит еще долго работать вместе, сегодня я поняла, как важно довериться врачу, мужчине, профессионалу в своем деле, когда тебе сказали все получится, что все должно получиться. И фраза "надо потерпеть" уже не кажется такой трагичной. Хирург может многое — но не все. Многое зависит и от пациента", — написала Казьмина в своём Instagram-аккаунте под снимком, на котором она прикрывает лицо рукой.
Аркадий Ротенберг объяснил, что часто путешествует по России и находит "инвестиционно привлекательные" места.