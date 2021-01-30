Аптечный блогер Екатерина Диденко перед Новым годом сообщила о расставании с Владом Черных. Актёр якобы бросил её в новогоднюю ночь. Однако сейчас конфликт исчерпан и пара восстановила отношения.

"Мы в очередной раз расстались опять из-за фигни. Головой я понимала, что так правильно, я не заслуживаю к себе того отношения, которое было. Но потом он в очередной раз вернулся, проветрив мозги. И всё вроде хорошо. Влад обещал меняться и признал свои "косяки", — написала Диденко в Instagram.