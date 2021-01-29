Экс-солистка группы "Мираж" выкинула на улицу двух собак

Певица объяснила, что псы породы бордер-колли и хаски душили чужих кур и нападали на котов.

Светлана Разина рассказала, что перед ней стоял нелёгкий выбор — либо усыпить собак, либо позволить им выживать самостоятельно.

"Мне очень больно принять решение, но их ждет либо усыпление, либо… лес со сказкой Пушкина. Усыплять или выкинуть на волю божью? Вот вопрос! Но если вы где-нибудь увидите этих собачек, не пишите мне… Я их лечила и спасала, когда рвали их… но больше не могу! Сейчас они в вольере ждут приговора, а я реву", — написала исполнительница в Instagram.

Собак, которые терроризировали соседей, по некоторым данным, выбросили в районе города Киржач Владимирской области.

Сама Разина уверяет, что собаки выбежали из автомобиля во время остановки в кафе.

Певица надеется, что жизнь на воле послужит псам уроком. Она ждёт возвращения перевоспитанных собак.