Бузова сшила бальные платья для танцев с Давой, однако план провалился

Поющая ведущая не осталась без кавалеров. Поочередно партию Манукяна исполняли другие гости праздника.

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян сейчас участвует в проекте "Танцы со звёздами". Он исполняет танцы со своей обворожительной партнёршей Дарьей Палей.

Экс-ведущая "Дома-2", видимо, хотела превратить свой день рождения в "филиал" танцевального проекта, однако что-то пошло не так.

Ольга рассталась со своим возлюбленным, однако формат праздника был уже определён. Ольгу ждали четыре наряда, пошитые в ателье Arti Dress, занимающимся созданием бальных платьев.

Артистка не растерялась. Ольга с удовольствием меняла свои искромётные наряды. Вакантное место партнёра по танцам занимали друзья Ольги. С Бузовой станцевали Андрей Малахов, Влад Кадони, Гарик Мартиросян.