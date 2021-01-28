Поющая ведущая не осталась без кавалеров. Поочередно партию Манукяна исполняли другие гости праздника.
Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян сейчас участвует в проекте "Танцы со звёздами". Он исполняет танцы со своей обворожительной партнёршей Дарьей Палей.
Экс-ведущая "Дома-2", видимо, хотела превратить свой день рождения в "филиал" танцевального проекта, однако что-то пошло не так.
Ольга рассталась со своим возлюбленным, однако формат праздника был уже определён. Ольгу ждали четыре наряда, пошитые в ателье Arti Dress, занимающимся созданием бальных платьев.
Артистка не растерялась. Ольга с удовольствием меняла свои искромётные наряды. Вакантное место партнёра по танцам занимали друзья Ольги. С Бузовой станцевали Андрей Малахов, Влад Кадони, Гарик Мартиросян.
Юлия Кичемасова рассказала, что родила 90-летнему актёру дочь, которую Краско с радостью принял как родную.