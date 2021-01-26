Ефим Шифрин рассказал, что долгое время был обижен на Клару Новикову, поскольку она вернулась на шоу "Аншлаг". Было это на заре 2000-х годов.
Решение покинуть передачу Шифрин принял вместе с Новиковой и Михаилом Евдокимовым. Позже Новикова и Евдокимов решили вернуться в шоу.
"Миша объяснил своё возвращение тем, что не может подвести Регину Дубовицкую, которая открыла его. Это правда. К тому же создатели программы давали ему надежду на продюсирование нового фильма. Он признался, что возвращение в "Аншлаг" было отчасти корыстным. А с Кларой вышло не так, как мне хотелось бы.
Вроде с ней мы общались теснее, дружнее, чем с другими… Я тогда огорчился, ведь обещание надо сдерживать. Или надо предупреждать, что не сможешь сдержать слово. Миша меня предупредил. Миша, у меня к тебе нет претензий, я тебя очень ценю и люблю", — пояснил Шифрин.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.