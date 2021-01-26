Ефим Шифрин рассказал о вражде с Кларой Новиковой

Ефим Шифрин рассказал, что долгое время был обижен на Клару Новикову, поскольку она вернулась на шоу "Аншлаг". Было это на заре 2000-х годов.

Решение покинуть передачу Шифрин принял вместе с Новиковой и Михаилом Евдокимовым. Позже Новикова и Евдокимов решили вернуться в шоу.