Борис Грачевский не общался со старшей дочерью, поскольку она игнорировала его. Девушка живёт в Австралии и не отвечала на звонки отца.
За несколько месяцев до смерти режиссёр признался в интервью "Комсомольской правде", что смирился с этим.
"Иногда мне кажется, она в далёкой Австралии и связи нет. Наверное, самое страшное, что я вдруг смирился, привык к этому, к плохому тоже привыкаешь", — отметил Грачевский.
Разъярённый харьковчанин дозвонился в эфир украинского телеканала и объяснил, что даже в самой глухой российской деревне люди живут лучше, чем на Украине.