Грачевский перед смертью смирился, что старшая дочь игнорирует его

Борис Грачевский не общался со старшей дочерью, поскольку она игнорировала его. Девушка живёт в Австралии и не отвечала на звонки отца.

За несколько месяцев до смерти режиссёр признался в интервью "Комсомольской правде", что смирился с этим.