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Грачевский перед смертью смирился, что старшая дочь игнорирует его

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Борис Грачевский не общался со старшей дочерью, поскольку она игнорировала его. Девушка живёт в Австралии и не отвечала на звонки отца.

За несколько месяцев до смерти режиссёр признался в интервью "Комсомольской правде", что смирился с этим.

"Иногда мне кажется, она в далёкой Австралии и связи нет. Наверное, самое страшное, что я вдруг смирился, привык к этому, к плохому тоже привыкаешь", — отметил Грачевский.

Автор: Алексей Корнеев
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