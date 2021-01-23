Гость капитал-шоу удивлён правилами, которые диктует формат программы.
Участник шоу "Поле чудес" Степан Корольков в своём аккаунте раскрыл изнанку съёмок в одной из старейших передач российского телевидения.
Корольков был гостем в программе Леонида Якубовича в 2016 году. Жителю Сибири в процессе предварительного общения с продюсерами шоу запретили исполнять его авторскую песню лирического содержания. Вместо неё ему посоветовали спеть что-то весёлое — то, что укладывается в полторы минуты.
Редакторы спросили у гостя о подарке Якубовичу. Мужчина хотел презентовать ведущему сборник своих песен, однако этот сувенир забраковали, объяснив приезжему из Сибири, что он должен подарить грибы и шишки.
"Мне сказали, что всё дадут, и вообще могут предложить любой подарок в разумных пределах", — вспомнил Корольков.
Обескуражило Степана то, что подарки спонсоров оказались "платными".
"За мультиварку, которую дарили всем, мне потом пришлось заплатить ещё 400 рублей налога", — рассказал участник "Поле чудес".
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.