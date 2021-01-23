Сибиряк пожаловался на платные подарки в "Поле чудес"

Гость капитал-шоу удивлён правилами, которые диктует формат программы.

Участник шоу "Поле чудес" Степан Корольков в своём аккаунте раскрыл изнанку съёмок в одной из старейших передач российского телевидения.

Корольков был гостем в программе Леонида Якубовича в 2016 году. Жителю Сибири в процессе предварительного общения с продюсерами шоу запретили исполнять его авторскую песню лирического содержания. Вместо неё ему посоветовали спеть что-то весёлое — то, что укладывается в полторы минуты.

Редакторы спросили у гостя о подарке Якубовичу. Мужчина хотел презентовать ведущему сборник своих песен, однако этот сувенир забраковали, объяснив приезжему из Сибири, что он должен подарить грибы и шишки.

"Мне сказали, что всё дадут, и вообще могут предложить любой подарок в разумных пределах", — вспомнил Корольков.

Обескуражило Степана то, что подарки спонсоров оказались "платными".