Надежда Георгиевна поздравила коллегу по сцене с днём рождения.
Надежда Бабкина выразила восхищение исполнительнице, которой 20 января исполнилось 69 лет.
"Сегодня отмечает день рождения Ирочка Аллегрова @irinaallegrovaofficial — певица, которую я очень люблю. Ира — шикарная женщина, очень эффектная, с чётким посылом и мощным нутром", — написала Надежда Бабкина в своём Instagram.
Исполнительница народных песен и ведущая "Модного приговора" призналась, что не смогла бы пройти мимо такой эффектной женщины, если была бы мужчиной.
"Она очень чувственная. Глядя на нее, я всегда думаю: "Будь я мужиком, положила бы все силы, чтобы оказаться с нею рядом. Пусть даже ненадолго", — поведала Бабкина и пожелала певице долгих лет жизни и продолжительного творчества.
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