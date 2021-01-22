Бабкина опубликовала архивное фото с юной Аллегровой

Надежда Георгиевна поздравила коллегу по сцене с днём рождения.

Надежда Бабкина выразила восхищение исполнительнице, которой 20 января исполнилось 69 лет.

"Сегодня отмечает день рождения Ирочка Аллегрова @irinaallegrovaofficial — певица, которую я очень люблю. Ира — шикарная женщина, очень эффектная, с чётким посылом и мощным нутром", — написала Надежда Бабкина в своём Instagram.

Исполнительница народных песен и ведущая "Модного приговора" призналась, что не смогла бы пройти мимо такой эффектной женщины, если была бы мужчиной.