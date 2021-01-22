Арзамасова объяснила хейтерам, что их ждёт за оскорбления

Одна из самых позитивных актрис, которая неизменно излучает добро, объяснила любителям писать в гадости в Сети свои правила.

Лиза Арзамасова, которая в конце 2020 года стала женой фигуриста Ильи Авербуха, предупредила фолловеров, что будет безжалостно их блокировать за хамство.

"Папина дочка" рассказала, что некоторые бестактные личности просят их разблокировать, присылая просьбы с чужих страниц. В этом вопросе Лиза проявляет твёрдую принципиальную позицию.

"Я категорически против сетевого "мазохизма". Не нужно наблюдать за людьми, которые вас раздражают и которые вам настолько не нравятся, что аж хочется гадость написать. Я серьёзно: для психики и хорошего настроения полезнее любоваться тем, что доставляет удовольствие и радость. Так что бан обратной силы не имеет. Я пробую иногда ради подтверждения своей теории вступать в "ласковый разговор" с агрессорами, но практика показывает, что переговоры с сетевыми террористами — бессмысленная трата времени", — выразила Елизавета своё мнение.

Она также попросила свыкнуться подписчиков в тем, что на страницах публичных личностей всегда будет реклама.

При этом Арзамасова отметила, что с удовольствием общается с аудиторией, отвечают на интересные комментарии.