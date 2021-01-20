Дава исполнил меркантильный танец в образе жиголо

Давид Манукян участвует в проекте "Танцы со звёздами".

Блогер неплохо проявляет свои хореографические способности, выступая в паре с обворожительной танцовщицей Дарьей Палей.

Каждый новый танец Давида Манукяна с партнёршей представляет собой номер с определённым сюжетом.

На этот раз Манукян продемонстрировал хореографический номер со смелой драматургией.

"Во всём виноваты деньги. Как вам номер, роднульки?@dariia_palyey 1 . Я упал… из-за технических проблем деньги посыпались на паркет. Очень хотел показать вам идеальный танец, но как говорится… не бывает взлётов без падений. Надеюсь, что вам понравилось, а мы уже готовим следующий номер для Вас. Эфир будет 24 января в 18:00 канал Россия1 🇷🇺 @tvrussia", — написал Манукян в Instagram под видео с зажигательным танцем.

По сюжету девушка срывает джекпот, после чего к ней на золотой кредитной карте "подкатывает" Дава.

Танец продолжается, пока на парочку, как из рога изобилия, сыпятся купюры, монеты и фишки казино.

Как только золотой дождь иссякает, Дава оставляет возлюбленную, за спиной которой вырисовывается скорбная надпись: "Game over" ("Игра окончена").

Сам Дава шутил, что предъявил Ольге Бузовой счёт за дорогое ювелирное украшение, так как всё равно все считают, что он альфонс.

Примечательно, что слово "жиголо" изначально имело значение наёмного партнёра для парных танцев.