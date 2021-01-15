Александр Гудков признался в ненависти к Алексею Щербакову из "ЧБД"

Гудков объяснил, что отказывался сниматься в "Что было дальше?" из-за того, что не "переваривал" одного из ведущих шоу.

Реальных причин для неприязни к Алексею Щербакову у комика не было, однако он испытывал иррациональную антипатию к человеку, с которым не был знаком лично.

"Я прочитал, что в психологии есть такое понятие, как идиосинкразия — когда генетически не можешь переваривать что-то, и это не от меня зависит. Честно говорю, стараюсь смотреть все выпуски "ЧБД", но каждый раз одно и то же — как-только ты начинаешь говорить, я выключаю. Ну прости, не могу!" — сказал Гудков, который все же пересилил себя и принял участие в популярном шоу.

Гудков понял, что Щербаков может быть приятным человеком, когда попал с ним на съёмки передачи "Студия СОЮЗ".