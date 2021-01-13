Иван Янковский рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус

Актёр упрекнул зрителей в непонимании условностей киноискусства.

Фильм "Текст", который вышел на большие экраны в 2019 году, наделал много шума. Особенно впечатлительную публику интимная сцена, главные роли в которой исполнили Кристина Асмус и Иван Янковский (внук актёра Олега Янковского).

Сцена была настолько откровенной, что волнение зрителей не утихало долгое время. Именно этот эротический эпизод по слухам стал причиной расставания Кристины Асмус и Гарика Харламова, хотя сами экс-супруги эту информацию опровергают.

30-летний актёр назвал фильм Клима Шипенко хорошим творческим экспериментом.