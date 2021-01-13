Актёр упрекнул зрителей в непонимании условностей киноискусства.
Фильм "Текст", который вышел на большие экраны в 2019 году, наделал много шума. Особенно впечатлительную публику интимная сцена, главные роли в которой исполнили Кристина Асмус и Иван Янковский (внук актёра Олега Янковского).
Сцена была настолько откровенной, что волнение зрителей не утихало долгое время. Именно этот эротический эпизод по слухам стал причиной расставания Кристины Асмус и Гарика Харламова, хотя сами экс-супруги эту информацию опровергают.
30-летний актёр назвал фильм Клима Шипенко хорошим творческим экспериментом.
"Играть что-то типа "Текста" мне интересно. Это профессия. Мы свою работу сделали достоверно и хорошо, хотя все, естественно, понимают, что это обман, ничего не было. Просто мы качественно развели всех. Человек должен понимать, что это кино…" — рассказал Янковский в программе "Кино в деталях".
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