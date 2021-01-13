Андрей Ковалёв: Можно ли сделать Россию богатой и счастливой?

Сегодня, 13 января, в 16:00 (мск) смотрите прямой эфир "Правды.Ру" с российским бизнесменом, общественным деятелем и музыкантом Андреем Ковалёвым.

Почему он решил восстановить усадьбу Гребнево? Какое отношение имеет к группе "Пилигрим"? Зачем открыл собственный Youtube-канал "Ассенизатор"? Для чего создаёт Общероссийское движение предпринимателей?

Об этом и многом другом с миллионером и известным музыкантом Андреем Ковалёвым беседует ведущий, журналист Сергей Каргашин.

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