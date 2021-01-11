Недавно Светлана Светличная назвала 37-летнего актёра Ивана Николаева своей "опорой и защитой".

После этого поползли слухи, что 80-летняя актриса закрутила роман с молодым коллегой. Сам Николаев признался, что ему стыдно за то, как общественность восприняла слова Светличной. Актёр утверждает, что он и легендарная артистка просто друзья.

"Светличная — человек, которому девятый десяток лет, и она страдает от таких слухов. Это настолько мерзко и огорчительно, что мне нечего сказать…" — отметил Николаев.

"Я москвич, родился на Проспекте Мира, у меня есть квартира, и я не Гоген Солнцев и не Прохор Шаляпин", — добавил актёр.