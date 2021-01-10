После нескольких лет мучений Меган Маркл и её супруг принц Гарри решили отказаться от использования социальных сетей.
Актриса неоднократно заявляла, что её выводят из себя хейтеры и критики, которые регулярно пишут ей в Facebook и Twitter. Теперь пара не будет публиковать свои фотографии на личных страницах.
Новости об их жизни можно будет узнать на странице их благотворительного фонда.
Выступая с докладом на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын расставил геополитические акценты и высказался об отношениях с США, Китаем и Россией.