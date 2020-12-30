В Сети осудили 20-летнюю дочь Ларисы Гузеевой за легкомысленное поведение.
Ольга Бухарова растёт настоящей бунтаркой. Девушка нередко облачается в дерзкие образы.
Ольга пришла к матери. Там семья устроила фотосессию. К Ларисе и Ольге присоединился Дмитрий Нагиев, с которым у актрисы был роман более тридцати лет назад.
Ведущая, которая сама нередко читает мораль окружающим, нарвалась на критику интернет-моралистов. В Сети осудили Гузееву за то, что она плохо воспитала дочь.
Поводом отчитать телесваху стало то, что на фото её дочь Ольга позирует, высунув язык.
"Эх бы воспитания немного", — написал один из подписчиков актрисы.
"Я думаю, вам уже поздно. Дальше будете только хуже и злее", — ответила Гузеева любителю позлословить.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.