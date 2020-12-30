Дочь Гузеевой раскритиковали за "дурные манеры"

В Сети осудили 20-летнюю дочь Ларисы Гузеевой за легкомысленное поведение.

Ольга Бухарова растёт настоящей бунтаркой. Девушка нередко облачается в дерзкие образы.

Ольга пришла к матери. Там семья устроила фотосессию. К Ларисе и Ольге присоединился Дмитрий Нагиев, с которым у актрисы был роман более тридцати лет назад.

Ведущая, которая сама нередко читает мораль окружающим, нарвалась на критику интернет-моралистов. В Сети осудили Гузееву за то, что она плохо воспитала дочь.

Поводом отчитать телесваху стало то, что на фото её дочь Ольга позирует, высунув язык.